شكرا لقرائتكم ميدو حزين: عنتر باقى مع الزمالك وعبد الغنى وقع لمرتضى منصور على بياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ميدو حزين وكيل أعمال محمد عبد الغنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن الأخير جدد عقده مع الفريق الأبيض على بياض.

أضاف حزين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2 :" أحمد رفعت مستمر مع الاتحاد السكندرى ولم يتم حسم القرار بشأن عودته للزمالك".

تابع :" حسام حسن تلقى عرضا من الدوري الإماراتى وعروض الأهلى والزمالك شفهية ولم يتم إبلاغى بأى شيء بشأن محمد عنتر وبالتالي هو مستمر مع الزمالك حتى إشعار آخر".

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وواصل: "أحمد حمودي مستمر مع بيراميدز وهو لاعب محترم وكبير، ولو هناك عرض في الخارج الشهرين المقبلين ممكن يخرج ويعود مرة أخرى".

وواصل: "عمرو جمال لديه عروض، ولكن هو متواجد في طلائع الجيش في الموسم الحالي، ومستمر مع الفريق لنهاية الموسم، وبعد ذلك سنقيم التجربة ونحدد اذا كان سيرحل أم لا، والموضوع في يد الأهلي وطلائع الجيش".

اختتم: "محمد عبد الغني سيجدد مع الزمالك، وشرف له التواجد في القلعة البيضاء، ووقع على بياض لمرتضى منصور".