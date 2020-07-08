شكرا لقرائتكم خالد الغندور: حسم ملف تجديد أوباما خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن ملف تجديد نجم الفريق يوسف أوباما سينتهي خلال ساعات، وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، أن مرتضى منصور، سيعقد جلسة بعد قليل مع يوسف إبراهيم أوباما لحسم ملف التجديد له، والإبقاء عليه داخل الفريق.

وتابع الغندور، أن أوباما عنصر مهم وركيزة أساسية بين صفوف الزمالك ولا غنى عنه على الإطلاق.

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وينتهي عقد أوباما، مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد أكد في وقت سابق انه متمسك بحق النادي في الدفاع عن حقة في قضية نادي القرن الحقيقي من خلال تقديم قضية لدى الجهات المختصة، كما أعلن انه يجهز مفاجاة كبري لجمهور الزمالك سيتم الإعلان عنها يوم الخميس القادم على قناة الزمالك.