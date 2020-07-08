شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: مختار مختار مستمر معنا و عروض عامر عامر توقفت لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي على استمرار مختار مختار مدرب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري قائلا: "لن ننتظر لحسم موقف مختار مختار، لا يجوز أن يكون معنا ونفكر في التجديد من عدمه".
قال رئيس الإنتاج الحربي، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج جمهور الثالثة إن عامر عامر حارس مرمى الفريق، تلقى العديد من العروض عن طريق الوكلاء خلال الفترة الأخيرة، ولكن توقفت بعد قرار استئناف بطولة الدوري.
وأشار:" أن النادي لن يقف في طريق أي لاعب، ضاربا مثل بعمر السعيد لاعب الفريق الذي انضم للزمالك.
وأكمل: "لن نرفض أي عرض طالما وافق مختار مختار مدرب الفريق، وبما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب".
يعقد رئيس الإنتاج الحربى اجتماعاً فى الوقت الحالى بمقر ناديه مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للترتيب للمرحلة المقبلة من الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، حيث يتشاور الثلاثى حول معسكر الانتاج المنتظر إقامته خلال الفترة المقبلة والمباريات الودية التى سيلعبها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة المسابقة المحلية المجمدة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا
ويراقب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى أوزان لاعبيه خلال فترة الاعداد استعداداً لعودة الدوري بغية وصول كافة اللاعبين للاوزان المثالية قبل إنطلاق المسابقة، ويحرص مختار مختار على متابعة البرامج الغذائية التى وضعها للاعبين للتعرف على مدى تنفيذها بجانب التدريبات البدنية المخصصة لكل لاعب للتخلص من الاوزان الزائدة التى اكتسبوها خلال فترة العزل المنزلى والابتعاد عن التدريبات منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.
على الجانب الأخر، طمئن مسئولى الإنتاج الحربى، لاعبى الفريق باقتراب صرف مستحقاتهم المالية فى غضون أيام قليلة حيث سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدوري ، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.
وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.
وقال خالد مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.
وفى وقت سابق كشف خالد مهدى استعدادات الانتاج الحربى للدوري قائلا "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة"، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
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