شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: مختار مختار مستمر معنا و عروض عامر عامر توقفت لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي على استمرار مختار مختار مدرب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري قائلا: "لن ننتظر لحسم موقف مختار مختار، لا يجوز أن يكون معنا ونفكر في التجديد من عدمه".

قال رئيس الإنتاج الحربي، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج جمهور الثالثة إن عامر عامر حارس مرمى الفريق، تلقى العديد من العروض عن طريق الوكلاء خلال الفترة الأخيرة، ولكن توقفت بعد قرار استئناف بطولة الدوري.

وأشار:" أن النادي لن يقف في طريق أي لاعب، ضاربا مثل بعمر السعيد لاعب الفريق الذي انضم للزمالك.

وأكمل: "لن نرفض أي عرض طالما وافق مختار مختار مدرب الفريق، وبما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب".