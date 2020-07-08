شكرا لقرائتكم دون علم الأهلي .. بادجي لعب 6 مرات كرة خماسي بالشيخ زايد منذ عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن السنغالي اليو بادجي لعب 6 مرات كرة خماسي منذ عودة فريقه للتدريبات، ،حيث تعود اللاعب على حجز ملعب إحدى الأحياء السكنية في الشيخ زايد من الساعة العاشرة مساءاً وحتى الثانية عشر من صباح اليوم التالي، وذلك دون علم إدارة ناديه.

واستدعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق في مسألة اعتداء السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر على مواطن افريقي اثناء لعبهما سوياً لمباراة كرة خماسية في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر، وشارك بادجي مع مجموعة من أصدقائه في مباراة كرة خماسية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ونشب خلاف بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس ليقوم اليو بادجي بالتعدي عليه بالضرب المبرح.

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وطلبت لجنة التخطيط من سيد عبد الحفيظ تقريراً عن الواقعة تمهيداً لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل مجلس الإدارة للإشراف على كرة القدم، متسائلين عن سبب السماح للاعب بالمشاركة في مباراة كرة خماسية في وقت متأخر، رغم عودة الفريق للتدريبات ولم يقف الأمر عند ذلك بل ويقوم بالاعتداء على مواطن افريقي بالضرب المبرح، وأنهى مدير الحي السكني برفقة رجال الأمن الأزمة.

وكان لأليو بادجي واقعة سابقة مع زميله رمضان صبحي، حيث قام بادجي أيضاً بالاعتداء على الجناح الدولي في احد تدريبات الفريق الأحمر قبل جائحة كورونا بسبب الخلاف على إحدى الكرات.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باستمرار السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق رافضاً رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر مرحباً برحيل الأنجولي جيرالدو الذي خرج من حساباته طوال الفترة الماضية، وأكد فايلر أن بادجي مهاجم جيد وصاحب أمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادي قبل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التي شارك فيها بادجي مع الأهلي لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية خاصة وأنه إنضم للنادي في يناير الماضي من رابيد فينا النمساوي وكان يحتاج فترة أطول للانسجام والتأقلم مع الفريق.