شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: جلسة بين مرتضى منصور ويوسف أوباما لتجديد عقده خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن وجود جلسة خلال الساعات الجارية بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ويوسف أوباما مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى تجديد عقد اللاعب نظرا لما قدمه مع الفريق الأبيض وإسهاماته المختلفة فى حصد البطولات للفريق.

وأوضح المصدر ذاته أن الجلسة تم تأجيلها من الثالثة عصراً إلى العاشرة مساءً نظرا لتواجد أوباما فى مدينة الإسكندرية، حيث عاد إلى القاهرة من أجل حضور الجلسة وحسم تجديد عقده لناديه، ومن المقرر أن يعلن مجلس الزمالك عن نتائج الجلسة بعد الانتهاء منها خلال الساعات المقبلة.

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ويخوض فريق الزمالك مرانه الأول صباح غد الخميس بملعب النادى، لأول مرة بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل، لذا من المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول صباح غد، الخميس، قبل السفر إلى برج العرب لخوض معسكر الفريق، الذى سيمتد لمدة 14 يومًا، ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.

وقرر مسئولو الزمالك تخصيص غرفة لكل لاعب فى معسكر الفريق ببرج العرب، المقرر انطلاقه غدًا الخميس، لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بأكبر قدر ممكن خلال معسكر الفريق وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا، ضمن الضوابط الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبى الموضوع داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أرجئ إعلان قائمة المعسكر إلى غد الخميس، انتظارا للحصول مساء اليوم، على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبين بالأمس، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.

ويفضل الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.