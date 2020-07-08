شكرا لقرائتكم خالد قمر: وائل جمعة أصعب مدافع وجنش بيتعبنى وحسام حسن الأفضل في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى المعار من الزمالك، أن عماد متعب مهاجم الأهلى والمنتخب السابق هو مثله الأعلى، لكن حسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر.

وقال خالد قمر في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء خاص" المذاع على قناة أون تايم سبورت: حسام حسن أفضل مهاجم رأيته في تاريخ مصر، وأنا بحب عماد متعب الذى اعتبره مثلى الأعلى في الملاعب.

وتابع مهاجم الاتحاد، وائل جمعة أكثر مدافع تعبنى وهو أفضل مساك في تاريخ مصر، لانه بيقطع عليك كل الطرق ومش بيديك فرصة تتنفس، وجنش أكثر حارس يتعب المهاجمين وكنت بتلخبط وأنا رايح انفراد عليه لأنى مش عارف هو هيروح فين.

وأكد خالد قمر، لو الأهلى طلب ضمى سأوافق على الانتقال على الرغم من زملكاويتى بعد موافقة الاتحاد السكندري طبعا، الذى ارتاح نفسيا داخله.

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وأوضح مهاجم الاتحاد: عقدى ينتهى مع الاتحاد السكندرى بعد موسمين ولكن باقى لحد ما أبطل أو يقولولى متشكرين يا خالد لأن برتاح في الاتحاد وجالى أكثر من عرض للرحيل عن سيد البلد ولكن أنا مبسوط هنا.

وكشف مهاجم الاتحاد: عمرى ما هكون في الزمالك زى ما كنت في الشرطة أو الاتحاد السكندرى دى مسألة "أعتاب".

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: أحمد سليمان أول من كلمنى للانتقال للزمالك وفضلته على الأهلى وانبى، وأتوقفت 6 أشهر بعد التوقيع للأهلى قبل الانضمام للزمالك.

وأوضح خالد قمر، كان عندى تحدى أخد بطولات مع الزمالك في فترة تتويج الأهلى بكل شيء، ولكن اشتركت في مركز غير مركزى مع الزمالك طوال الموسم، بالإضافة إلى رحيل فيريرا وكانت خسارة له ولنا لأنه أي بطولة بيدخلها بيعرف يخدها، ودورى 2015 هو الأغلى في مسيرتى.