شكرا لقرائتكم فياريال يتمسك بـ"الأبطال" ويهزم خيتافي بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب فياريال على مضيفه خيتافي 3 - 1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز ريال بيتيس على ضيفه أوساسونا 3 - صفر.

وتقدم فياريال في الدقيقة 66 عن طريق المخضرم سانتي كازورلا، لكن هوغو دورو أدرك التعادل لخيتافي الدقيقة 80، ثم عاد كازورلا ليضيف الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 86 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، سجل روبين بينا الهدف الثالث لفياريال.

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ورفع فياريال، الذي حقق فوزه الثالث في المباريات الأربع الأخيرة، رصيده إلى 57 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الرابع، و الذي يواجه أتلتيك بلباو يوم الخميس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 53 نقطة في المركز السادس. وفي مباراة أخرى، استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات بفوزه على أوساسونا 3 - صفر.

وتقدم بيتيس في الدقيقة الرابعة عن طريق جويدو رودريجيز، قبل أن يضيف ألفونسو بيدرازا الهدف الثاني في الدقيقة 25. وفي الدقيقةالسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، سجل كارلوس ألينيا الهدف الثالث لبيتيس.

ورفع بيتيس، الذي حقق فوزه الأول منذ يوم 25 يونيو الماضي والذي جاء على حساب اسبانيول 1 - صفر، رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر. وتجمد رصيد أوساسونا عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر، حيث تلقى هزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.