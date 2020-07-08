رئيس الإنتاج: جميع عروض انتقال عامر توقفت بعد قرار استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي، أن عامر عامر حارس مرمى الفريق، تلقى العديد من العروض عن طريق الوكلاء خلال الفترة الأخيرة، ولكن توقفت بعد قرار استئناف بطولة الدوري.

وأشار في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن النادي لن يقف في طريق أي لاعب، ضاربا مثل بعمر السعيد لاعب الفريق الذي انضم للزمالك.

وأكمل: "لن نرفض أي عرض طالما وافق مختار مختار مدرب الفريق، وبما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب".

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وشدد أشرف عامر على استمرار مختار مختار مدرب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري: "لن ننتظر لحسم موقف مختار مختار، لا يجوز أن يكون معنا ونفكر في التجديد من عدمه".

ويخوض نادي الإنتاج الحربي المسحة الرابعة للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لعودة الدوري يوم الخميس.

وظهرت حالة إيجابية واحدة بنادي الإنتاج الحربي، لأحد عناصر الجهاز الطبي بالفريق، وفقا لتأكيد رئيس النادي.