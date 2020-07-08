بالفيديو.. في 10 دقائق.. صلاح يسجل ويصنع أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: توهج محمد صلاح لاعب ليفربول في أول 10 دقائق من مباراة فريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي؛ ليواصل مسيرته في الصراع المشتعل للفوز بجائزة هداف "بريميرليج" الموسم الحالي. وسجل صلاح أول أهداف ليفربول في المباراة في الدقيقة 6؛ ليرفع رصيده للهدف رقم 18 ويعادل داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، ويقلص الفارق مع الثنائي أوباميانج مهاجم أرسنال وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي. Advertisements وفي الدقيقة 8 نجح صلاح في صناعة الهدف الثاني لبطل الدوري الإنجليزي الموسم الحالي لقائد الفريق هندرسون. لمشاهدة هدف صلاح لمشاهدة أسيست صلاح

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