لحظة بلحظة.. برشلونة 0 - 0 إسبانيول .. تير شتيجن يتألق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، انتظروا تغطية لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وإسبانيول في إطار مباريات الجولة الـ35 لمسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني بترتيب جدول المسابقة برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ويأتي إسبانيول في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس مرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، روبيرتو

الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي

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انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته

انطلاق المباراة

مرت أول 15 دقيقة من عمر الشوط الأول دون أن تشهد خطورة من قبل لاعبي الفريقين وسط سيطرة لفريق برشلونة لعل أبرز الكرات كانت تسديدة أدريان أمباربا التي تصدى لها تيرشتيجن.

بدأت الـ 15 التالية من الشوط الأول بتسديدة من بول لوزانو لاعب إسبانيول تصدى لها بيكيه قبل أن تصل مرماه ثم سيطر برشلونة على الكرة لعل أبرز الهجمات كانت في الدقيقة 24 حين انطلق جريزمان بالكرة نحو منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بقدم كاليرو ومرت بجوار القائم الأيسر لإسبانيول

توقف اللعب لشرب المياه قبل أن يُستأنف

مرت 45 دقيقة ولازال التعادل السلبي مستمراً.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته