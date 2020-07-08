مصدر بالأهلي لمصراوي: لا نعلم شيئاً عن حقيقة "خناقة" بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:



أكد مصدر في النادي الأهلي، أنه لا يوجد لدى الجهاز الفني أو الإداري أي علم بما أثير حول حدوث مشكلة بين السنغالي أليو بادجي وأحد الأشخاص بسبب مباراة "كرة قدم خماسي" في مدينة السادس من أكتوبر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الى قيام بادجي بالاعتداء على أحد الأشخاص بسبب مباراة كرة قدم خماسي لكن الأمر تم احتوائه من قبل مسؤولي المدينة التي حدثت بها الأزمة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لا نعلم شيئاً عن ما أثير مؤخراً بشأن خناقة بادجي مع أحد الأشخاص، أتوقع أن الأمر مجرد شائعة".

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وواصل "بادجي تواجد في مران اليوم الأربعاء بشكل طبيعي، لم يتحدث مع أي شخص عن الواقعة، ربما لم تحدث من الأساس".

وأكمل "بادجي لاعب ملتزم، ما حدث حتى بينه وبين رمضان صبحي في وقت سابق مجرد مشادة بين زملاء في الفريق بسبب التدريب وأمر طبيعي يحدث في كل الأندية".

واختتم "سنبحث عن الحقيقة بالطبع وحال تأكدنا من حدوث تلك الواقعة سوف يكون هناك قرار بالتأكيد بخصوص اللاعب، لكن حالياً لا نستطيع أن نؤكد أي أمر بخصوص الواقعة إلا بعد التأكد من حقيقتها".