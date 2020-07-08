الزمالك يعود للتدريبات صباح الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض أول تدريب للفريق صباح غدًا الخميس في مقر النادي بميت عقبة.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحات الكشف عن فيروس كورونا، وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي بداية التدريبات.

وأوضح مصدر داخل الجهاز الفني أن باتريس كارتيرون قرر إقامة مران صباح الخميس في مقر النادي، على أن يتوجه الفريق بعد ذلك لبرج العرب من أجل إقامة معسكر هناك، وسيتم إقامة مران مسائي في نفس اليوم.

Advertisements

وسيخوض الزمالك تدريباته خلال المعسكر على فترتين صباحية ومسائية في ظل الاستعداد لاستئناف دوري we الممتاز، دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب دوري we الممتاز، بعد خوض 16 مباراة من المسابقة، أما على مستوى دوري الأبطال فيمضي بشكل طيب بعدما صعد لنصف النهائي حيث سيواجه الرجاء البيضاوي المغرب.

وتقرر عودة دوري we الممتاز في السادس من أغسطس المقبل بخوض المباريات المؤجلة، قبل استئناف الدور الثاني في منتصف الشهر ذاته، أما دوري الأبطال فيستكمل في سبتمبر المقبل.