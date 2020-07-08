مباشر بالفيديو.. برايتون 1 - 2 ليفربول.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برايتون وليفربول في الجولة الـ34 من الدوري الانجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، حيث يدخل يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالتشكيل التالي: بيكر أليسون، ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ويليامز، جوردان هندرسون، جيني فينالدوم، نابي كيتا، أوكساليد تشامبرلين، محمد صلاح، فيرمينو.

ويلعب بطل بريميرليج الجديد أمام برايتون الذي يحتل المركز الـ15 بجدول الترتيب، وفي رصيده 36 نقطة واستقبل 44 هدفًا خلال الجولات الـ33 الماضية.

تفاصيل المباراة:

نجح محمد صلاح في الدقيقة السادسة من بداية المباراة في تسجيل الهدف الأول لليفربول.

ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي هذا الموسم لـ18 هدفا.

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وبعدها بدقيقتين مرر صلاح الكرة لهيندرسون الذي سدد كرة قوية في شباك برايتون ليضيف الهدف الثاني للريدز.

وألغى الحكم هدفا لبرايتون في الدقيقة 26 بداعي التسلل، ليستمر تقدم الريدز بهدفين.

وسدد صلاح كرة رائعة في الدقيقة 38 مرت بجوار القائم بقليل.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص توسار النتيجة لبرايتون بتسجيل هدف رائع في شباك أليسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز 2-1.

وفي الشوط الثاني سدد هيندرسون كرة قوية في الدقيقة 58 تصدى لها الحارس.

وكاد برايتون أن يفاجئ ليفربول بالتعادل في الدقيقة 59 ولكن فينالدوم نجح في إبعاد الكرة على خط المرمى ليحافظ على تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 76 لعب هيندرسون ضربة ركنية، حولها صلاح رأسية رائعة في شباك برايتون ليضيف ثالث الأهداف للريدز، والثاني له.