أرقام محمد صلاح الدولية ترد على تجاهل الجنايني في اختيارات الأفضل

موجة حادة من الانتقادات نالها عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات الماضية، بعد تجاهله للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في اختياراته للتشكيلة التاريخية الأفضل للكرة المصرية على مر العصور.

وظهر الجنايني أمس الثلاثاء على شاشة إحدى البرامج الرياضية المذاعة فضائيًا، وعند مطالبته بوضع أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية اختار رئيس اللجنة الخماسية التشكيل التالي " إكرامي الشحات في حراسة المرمى، إبراهيم حسن، ماهر همام، إبراهيم يوسف، محمد عبد الشافي، محمد شوقي، حسام غالي، حازم إمام، محمود الخطيب، حسن شحاته وحسام حسن كالأفضل في الهجوم".

وبالرغم من عدم تواجد صلاح في اختيارات رئيس اللجنة الخماسية، إلا أن عمرو الجنايني قد أكد خلال مؤتمراً صحيفاً خاصًا بالإعلان عن الكرة الموحدة للدوري الممتاز، الثلاثاء الماضي، أنه بصدد التواصل مع محمد صلاح لإقامة احتفالاً له في مصر برعاية الجبلاية بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول مؤخراً، بحضور صلاح.

وترصد الوفد في السطور التالية أبرز المحطات في مسيرة صلاح الدولية ..

تعد بطولة أولمبياد لندن 2012 الانطلاقة الحقيقية لمحمد صلاح في بداية مسيرته الدولية، بعد تقديمه أداء ملفت، وتمكنه من التسجيل في الثلاث مباريات التي خاضها المنتخب في دور المجموعات أمام منتخبات البرازيل ونيوزيلندا وروسيا البيضاء بواقع هدف في كل مباراة، قبل أن يودع المنتخب فعاليات البطولة من دور ربع النهائي على يد منتخب اليابان بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة، تحت القيادة الفنية آنذاك للمدرب هاني رمزي.



هداف تصفيات المونديال في عمر الـ 21

وتمكن صلاح البالغ من العمر 21 عاماً في 2013، من نيل لقب هداف التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الأول تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، والتي تمكن فيها المنتخب من تحقيق العلامة الكاملة في

مرحلة المجموعات بالفوز في كافة مباريات مرحلة المجموعات، قبل الخروج أمام غانا في مرحلة حسم المنتخب المتأهل بعد الهزيمة في كوماسي بسداسية لهدف، والفوز في القاهرة بثنائية لهدف.

ونال صلاح لقب الهدف بعد تسجيله ستة أهداف ليقتسم اللقب مع محمد أبو تريكة والغاني أسامواه جيان.

وخلال التصفيات تمكن صلاح من تسجيل أول هاتريك له في مشاركاته الدولية بعد أن سجل ثلاثة أهداف أمام زيمبابوي خلال اللقاء الذي أقيم في هراري وانتهى لصالح المنتخب الوطني برباعية لهدفين.

التأهل إلى أمم إفريقيا بعد فترة غياب ..

كما نجح صلاح في قيادة منتخب مصر الأول إلى الصعود لنهائيات بطولة أمم إفريقيا في نسختها عام 2017 بعد فترة غياب طويلة من آخر مشاركة في نسخة عام 2010 بأنجولا والتي حسمت مصر اللقب آنذاك.

صلاح تمكن من التسجيل في مرمى نيجيريا في مباريات المجموعة السابعة التي شاركت فيها مصر، بهدف في الثواني الأخيرة من زمن المباراة التي أقيمت في نيجيريا ليقتنص المنتخب نقطة هامة، جعلته على مقربة من التأهل للنهائيات.

Advertisements



الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا 2017..

واستمر محمد صلاح في تقديم مستواه المميز مع المنتخب الوطني، وتمكن من قيادته رفقة زملائه إلى نهائي البطولة قبل الهزيمة أمام الكاميرون في اللقاء الختامي بثنائية لهدف.

إلا أن الإخفاق في حصد القب، لم يُلغي ماقدمه الثلاثي محمد صلاح وعبدالله السعيد والحارس المخضرم عصام الحضري صاحب الـ 44 عاماً آنذاك، خلال فعاليات البطولة.

وتمكن صلاح خلال البطولة من تسجيل هدفين، الأول من ركلة حرة ضد

غانا في دور المجموعات، والثاني أمام بوركينا فاسو في مباراة قبل النهائي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي وحسمها المنتخب الوطني بركلات الترجيح بعد تألق الحضري، بالإضافة لصناعته هدفين من ضمنهم هدف محمد النني في الكاميرون بالمباراة النهائية.

انجاز التأهل إلى مونديال روسيا 2018..

تمكن محمد صلاح رفقة عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي آنذاك من قيادة المنتخب إلى التأهل لنهائيات مونديال روسيا بعد فترة غياب دامت 28 عاماً بتقديم الثنائي أداء أكثر من مميز، وزيارتهم للشباك في أكثر من مباراة، وحصد صلاح خلال التصفيات على لقب الهداف، بعد ارتفاع رصيده إلى خمسة أهداف.

وتعد مباراة منتخب الكونغو التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية هي الأبرز في مسيرة صلاح الدولية بعد أن كان المنتخب في حاجة إلى الفوز لضمان التأهل للمونديال دون الانتظار إلى المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات أمام غانا على ملعبهم.

وسجل صلاح ثنائية المنتخب في المباراة التي انتهت بالتفوق بثنائية لهدف، وجاء الهدف الثاني في الوقت البديل من زمن الشوط الثاني عبر ركلة جزاء سددها بنجاح ليعلن بعدها تأهل مصر رسمياً إلى المونديال.



هدف صلاح الحاسم في شباك منتخب الكونغو

الظهور في المحفل العالمي ..

انتابت الجماهير المصرية حالة من القلق، لغموض موقف محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب في المونديال بعد تعرضه للإصابة في الكتف، خلال مباراة فريقه الإنجليزي ليفربول أمام ريـال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أسابيع قليلة من انطلاق المونديال الروسي.

وسابق صلاح الزمن من أجل اللحاق بالمنتخب في المباريات، ولم يشارك في المباراة الأولى ضد أوروجواي، لعدم اكتمال شفاؤه، وخسرها المنتخب بصعوبة بهدف دون رد، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد الشناوي الذي حصد بعدها لقب أفضل لاعب المباراة.

وشارك صلاح في الظهور الثاني للمنتخب أمام روسيا وتمكن من هز الشباك عبر ركلة جزاء ليوقع على رابع أهداف المنتخب بالمونديال بعد هدفي عبد الرحمن فوزي بمونديال 1934، وهدف مجدي عبد الغني في مونديال 1990.



هدف صلاح في روسيا

وخسر المنتخب أمام روسيا بثلاثية لهدف، وفي المباراة الثالثة والأخيرة بالمجموعة، أمام المنتخب السعودي وقع صلاح على ثاني أهداف مصر بالمونديال الروسي والخامس في تاريخ مشاركاتها، وحصل صلاح على لقب أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة المنتخب بثنائية لهدف.



صلاح يسجل في شباك السعودية

