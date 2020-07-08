Live.. مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني KORA STAR

بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول لحظة بلحظة هامة وقوية يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره إسبانيول، في ديربي كتالونيا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وتقام مباراة برشلونة وإسبانيول على أرضية ملعب كامب نو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والثلاث من أجل مزاحمة مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم (شاهد هنا) مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم (شاهد هنا) مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم (شاهد هنا) مزاحمة ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتواجد برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، جمعهم من 22 انتصار و7 تعادلات و5 هزائم. على الجانب الآخر يسعى إسبانيول للخروج بأقل الخسائر أمام برشلونة من أجل الهروب من القاع والهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يحتل إسبانيول المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، جمعهم من 5 انتصارات و9 تعادل و20 هزيمة، حيث تلقى إسبانيول الهزيمة في اللقاء السابق أمام ليجانيس بهدف نظيف، ويسعى إسبانيول للخروج بأقل الخسائر أمام برشلونة والتعادل على أقل تقدير، وسط رغبة برشلونة بتحقيق الثلاث نقاط من أجل مزاحمة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني. Advertisements

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