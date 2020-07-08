محمد صلاح يصنع ويسجل في تقدم ليفربول علي برايتون في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي ليفربول وبرايتون، بتقدم الريدز بهدفين لهدف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

أفتتح التسجيل لليفربول النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 6 من عمر الشوط، خطأ فادح من مدافعي برايتون في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله نابي كيتا ونجح في

استخلاص الكرة ثم مررها بشكل بيني لزميله محمد صلاح المنفرد تماما بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

ثم في الدقيقة 8 ، إستطاع هيندرسون أن يضيف الهدف الثاني لليفربول ، بعد أن هيأ له محمد صلاح الكرة علي حدود منطقة الجزاء، ليسجلها

هيندرسون بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

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ولم ينتظر برايتون إلي الشوط الثاني ليسجل أول هدف له في اللقاء، بالدقيقة 45 من الشوط الأول ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى لبرايتون عن طريق طارق لامبيتي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لياندرو تروسارد بتسديدة مباشرة محكمة وضعت الكرة داخل شباك الحارس أليسون.

ويسعي ليفربول المتوج باللقب رسميا ، إلي تحقيق أرقام قياسية في المبارايات المتبقية من البطولة، والفوز في تلك المباريات بحثا عن الوصول للنقطة 100.