موعد مباراة مانشستر سيتى القادمة أمام برايتون بالبريميرليج

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي نظيره برايتون ، في المباراة التي تجمع بينهما السبت المقبل علي ملعب أميكس ( فالمر)، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوم السبت

القادم في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة ، والحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبى.

ويسعس مانشستر سيتي للفوز في مباراته القادمة لعزيز رصيده من النقاط،

والمحافظة علي وثافة الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 69 نقطة، بينما سيدخل براتون الذي يخوض مباراة قوية جارية الأن أمام صاحب اللقب ليفربول ، ففي حالة فوز الريدز سيصبح رصيد بريتون 36 نقطة ، محتلا المركز 36 نقطة .

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