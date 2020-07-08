مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر barcelona vs espanyol يلا شوت 8 / 7 / 2020 Kora Onlin

يلا شوت لايف برشلونة تبدو حظوظ الفريق الكتالوني هي الأكبر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك عندما يستضيف جاره إسبانيول مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت القاهر، والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، إذ يخوض الفريق الكتالوني مباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة حيث حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 7 مباريات فيما تلقى الخسارة في 5 لقاءات هذا

الموسم.

أما فريق إسبانيول المهدد بالهبوط فيدخل مباراة الليلة وهو في المركز الأخير بالمسابقة وبحوزته 24 نققط جمعهم من الفوز في 5 انتصارات فيما تعادل في 9 مباريات وتلقى الخسارة في 20 مباراة، وهو الأقرب للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.



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موقع يلا شوت Live بي ان سبورت HD1 فريق برشلونة يسعى لتحقيق الفوز واستغلال نشوة الفوز ومعنوياته العالية بعدما حقق انتصارا كبيرا خارج ملعبه أمام فياريال بأربعة أهداف دون مقابل من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد صاحب الصدارة، والاقتراب أكثر منه مع اقتراب المسابقة من الوصول إلى محطة النهاية، فيما يرغب فريق إسبانيول في تحقيق مفاجأة والفوز بالديربي الخاص مع جاره برشلونة أملا في أن تساعده النتائج من أجل الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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بث مباشر برشلونة واسبانيول

واستقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام اسبانيول والذي من المتوقع أن يكون كالتالي ، تير شتيجين في حراسة المرمى، وأمامه سيميدو وبيكيه ولينجليت وجوردي ألبا، وفي الوسط سيرجيو بوسكيتس وفيدال وراكيتيتش وأمامه الثلاثي لويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.