كوكا يقود اولمبياكوس للفوز على اريس برباعية بالدوري اليوناني

قاد المصري أحمد حسن كوكا، فريقه أولمبياكوس للفوز على أريس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة والثلاثين للدوري اليوناني. سجل أهداف أولمبياكوس ماسوراس و كوكا، لكل منهما هدفين،ليقودا فريقيهما لتحقيق الانتصار السادس والعشرين لهم في الدوري هذا الموسم.
سجل كوكا الهدف الثاني لأولمبياكوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول،ورابع الأهداف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ليرفع أهدافه في الدوري اليوناني مع أولمبياكوس هذا الموسم لـ"6" اهداف .
وكان كوكا قد حسم أمر التتويج بلقب الدوري اليوناني بالفعل مع أولمبياكوس، قبل انتهاء المسابقة بـ 6 جولات كاملة.
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