beIN SPORTS HD1.. مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم 8 يوليو 2020 في الليجا 7sry شوت

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر الآن بدون تقطيع، حيث يستضيف نادي برشلونة على ملعب كامب نو، جاره إسبانيول ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 8/7/2020، في الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ويتطلع الفريق الكتالوني في هذه المواجهة التي تبدو في المتناول إلى مواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر.

التغطية الحية لـ مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم سيكون متاح عبر قناة beIN SPORTS HD1، وينطلق البث المباشر لمباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم الأربعاء 8 يوليو عند الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت القاهرة.

كما نقدم لمتابعين موقع يلا شوت لايف خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اون لاين في

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر الان (من هنا)

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر الان (من هنا)

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر الان (من هنا)

الجولة 34 من الليجا، قبل انطلاق اللقاء بقليل وسنكون في نقل حي ومباشر لـ مباراة برشلونة بدون تقطيع اليوم لمتابعتها عن طريق البث التلفزيوني على الانترنت.

يأتي لقاء برشلونة مع إسبانيول، بعد اكتساحه فريق فياريال برباعية مقابل هدف في الجولة السابقة، حيث قدم رفاق ميسي مباراة مميزة خارج الديار، وعادت الثقة إلى الفريق بعد التعثرات في الفترة الأخيرة، وظل متمسكاً في آماله في المنافسة على

اللقب، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني على قائمة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد “77 نقطة” صاحب الصدارة، كما يتعين على برشلونة أن يفوز بجميع مبارياته المتبقية في الدوري، وينتظر سقوط غريمه لكي يحظى بفرصة الاحتفاظ باللقب.

Advertisements

على صعيد إسبانيول، هذا الكتالوني الصغير في وضع لا يحسد عليه هذا الموسم، فهو يتذيل قاع الترتيب بالمركز الأخير برصيد 24 نقطة، وأصبح في عداد المفقودين من دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، ومنى إسبانيول بالخسارة أمام ليغانيس في اللقاء الماضي بهدف دون رد، ليتم تأكيد هبوطه للدرجة الأدنى، إلا إذا تحصل على معجزة في الأربع مباريات المتبقية من موسم الليجا.

برشلونة 0 – 0 إسبانيول

ويقدم موقعالوفد خدمة مستمرة لـ مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر الآن وسنكون في متابعة لحظية لأحداث برشلونة وإسبانيول على الهواء مباشرة لتكونو على اطلاع دائما لمعرفة النتيجة.