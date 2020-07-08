زي النهاردة: بوريس بيكر يفوز ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره 17 عاما

في مثل هذا اليوم الموافق 8 يوليو 1985 حقق الالماني بوريس بيكر انجازا بفوزه ببطولة ويمبلدون للتنس وهو اصغر لاعب يحقق هذه البطولة في هذا العمر وكان وقتها لم يناهز الـ17 عاما.

بوريس فرانز بيكر لاعب تنسٍ ألماني،شارك في الكثير من البطولات وحصل على العديد من الألقاب والميداليات. وبوريس بيكر، واحدٌ من لاعبي التنس الأكثر نجاحًا وشهرةً في العالم.

كما كان اللاعب الأول غير المُصنف والألماني الوحيد الذي يفوز بهذا اللقب. أيضًا فاز بيكر بخمس بطولاتٍ كبرى، و 13 لقب Masters Series، وثلاث دوراتٍ نهائية لبطولات التنس (نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس ونهائيات والبطولات العالمية وكأس البطولات الكبرى Grand Slam) ومرتين بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية. لعب بيكر أفضل مبارياته على الأسطح السريعة، وبشكلٍ

رئيسي الملاعب العشبية، وصُنف من قبل مجلة التنس في المرتبة الحادية عشر لأفضل لاعبٍ في الفترة من عام 1965 إلى عام 2005.

بعد اعتزاله انشغل بيكر في توسيع سلسلة أعماله Boris Becker Sports التي تبيع ملابس ولوازم التنس.

حياته الشخصية مليئةٌ بالنزاعات وكان متهمًا بالتهرب من الضرائب، ونجا من السجن، ولكنّه لم يتمكن من تجنب سجل السوابق. في كتاب سيرته الذاتية Boris Becker: The Player ذكر زواجه وطلاقه من عارضة الأزياء باربارا فيلتوس وإدمانه على تعاطي المخدرات.