كورة HD مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم 8-7-2020 يلا شوت الآن

برشلونة واسبانيول بث مباشر , الدوري الاسباني الممتاز 2019-2020 مرحلة الاياب مباراة البارسا اليوم الكامب نو مباشر , في اطار ختام مباريات اليوم من الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة برشلونة ونظيره اسبانيول في ديربي كتالونيا علي ملعب الكامب نو.



مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث

مباراة الديربي اليوم ستكون فرصة لبرشلونة من اجل الحفاظ علي اماله في التتويج بلقب الدوري الاسباني هذا الموسم في المقابل هي الفرصة الاخيرة الرسمية لاسبانيول من اجل البقاء في الليجا الاسبانية في الموسم المقبل وسيحاول كلا منهما



لمشاهدة مباراة برشلونة ضد اسبانيول دو تقطيع (من هنا)

لمشاهدة مباراة برشلونة ضد اسبانيول دو تقطيع (من هنا)

لمشاهدة مباراة برشلونة ضد اسبانيول دو تقطيع (من هنا)

تحقيق الانتصار حتي لو لم يحقق اهدافه في نهاية المطاف في الليجا لكن الانتصار بالديربي سيكون له طعم خاص.

بطاقة مباراة ميسي اليوم

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الدوري الاسباني 2019-2020

مرحلة الاياب

الجولة الثالثة والثلاثون

ملعب الكامب نو "كتالونيا"

الموعد الحي للمباراة

يوم الاربعاء 8 يوليو 2020

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر