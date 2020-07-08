بصناعة محمد صلاح.. ليفربول يضاعف تقدمه أمام برايتون

سجل فريق ليفربول ثاني أهدافه في شباك مضيفه برايتون في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الانجليزي الممتاز. وصنع محمد صلاح الهدف الثاني لزميله جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول ليحسم الريدز اللقاء اكلينكياً في وقت مبكر من عمر اللقاء. مبكر من عمر اللقاء. وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز، بفارق كبير عن منافسه مانشستر سيتي، بعد غياب طويل امتد لثلاثون عاماً منذ تتويجه الأخير عام 1990.



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