رياضة | برشلونة يحسم مصير جريزمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة برشلونة حسمت موقفها من بيع نجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة برشلونة أبلغت أنطوان جريزمان بأنه سيكون ضمن خططهم في الموسم المقبل.

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وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن جريزمان اجتمع في الأمس الثلاثاء مع إدارة النادي الكتالوني وأن مسئولي برشلونة أعربوا عن ثقتهم الكاملة فيه، كما أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أبلغه بأنه يعتمد عليه .

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن جريزمان البالغ من العمر29 عاماً ارتبط بالرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي كما تم ربطه بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن صفقة عودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة الفرنسي إلى أن جريزمان انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو وخاض مع البلوجرانا حتى الآن 44 مباراة وسجل 15 هدفاً وصنع 4 أهداف آخرين.