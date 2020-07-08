رياضة | صفقة الزمالك الكبرى تصل غدًا للانضمام إلى الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك الكبرى تصل غدًا للانضمام إلى الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مجموعة من التقارير الصحفية التونسية، وصول حمزة المثلوثي، ظهير أيمن فريق الصفاقسي التونسي، للقاهرة، غدا الخميس، لاتمام تعاقده مع الزمالك.

وذكر موقع "kawarji" التونسي فإن المدافع التونسي سيكون في القاهرة غدًا، الخميس، للخضوع للفحص الطبي وإنهاء انتقاله للقلعة البيضاء، بعد انتهاء عقده مع نادي الصفاقسي الرياضي يوم 30 يونيو.

وأوضح الموقع التونسي أن المثلوثي فضّل الانضمام للدوري المصري رغم عرضين من فريق الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي.

يذكر أن الدولي التونسي فرجاني ساسي وصل ظهر اليوم مطار القاهرة وأجري المسحات الأولية للتأكد من سلامته من فيروس كورونا.