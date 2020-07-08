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رياضة | كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يُعلن تشكيل ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه إسبانيول بعد قليل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من لكرة القدم.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى تحقيق الانتصار على إسبانيول من أجل مواصلة الضغط أكثر على متصدر ترتيب الليجا الإسباني، والذي سيواجه ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة المقبل.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن

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الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا

الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – روبيرتو

الوسط الهجومي:

الهجوم: جريزمان - سواريز

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