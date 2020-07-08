رياضة | الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق والذي أصبح على مشارف الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

وكان أحمد فتحي قد قام بالتوقيع إلى نادي بيراميدز منذ فترة بشكل رسمي لينضم لهم بداية من الموسم الجديد وذلك بعد حدوث خلاف كبير بينه وبين إدارة الأهلي واتخاذه قرار بالرحيل عن النادي.

ووافق مسئولو الأهلي على أن يشارك أحمد فتحي في تدريبات الفريق الجماعية الفترة الحالية واستمراره مع الفريق حتى الانتهاء من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ولكن يفكر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر أن يتم الابقاء تلى احمد فتحي لوقت أطول داخل الفريق.

ويدرس فايلر استمرار فتحي ليشارك مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا فلم يتمكن النادي من ضم أي ظهير أيمن جديد حتى الآن ليكون بديل له ولا يوجد في هذا المركز سوى محمد هاني بالتالي يمكن الاستفادة من فتحي في هذه المباريات.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.