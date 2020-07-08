رياضة | أنشيلوتي يكشف الطريق الوحيد لإيفرتون في حجز مقعد أوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يكشف الطريق الوحيد لإيفرتون في حجز مقعد أوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، إن فريقه يجب أن يستهدف حصد الحد الأقصى من النقاط في 3 مباريات متبقية على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز، للاحتفاظ بفرصة التأهل إلى بطولات أوروبا.

ويحتل إيفرتون المركز 11 في الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بينما عانى أمس الاثنين من أول هزيمة منذ استئناف المسابقة بتعثره (1-0) أمام توتنهام هوتسبير.

وقال أنشيلوتي إن التركيز الآن ينصب على الفوز بالمباريات على أرضه وستكون البداية أمام ساوثهامبتون صاحب المركز 13 غدا الخميس، في ظل السعي للتأهل لبطولة أوروبية.

وأبلغ أنشيلوتي، مؤتمرا صحفيا افتراضيا اليوم الأربعاء "المباراة أمام توتنهام قد انتهت. أهم نقطة (للتأهل لأوروبا) ستكون الفوز بمبارياتنا على أرضنا ثم الانتصار في ملعب وولفرهامبتون أو شيفيلد".

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وأضاف "لا يزال لدينا فرصة في التأهل للدوري الأوروبي.. سيكون من المهم حقا الفوز بمبارياتنا الثلاث على أرضنا".

ويتأخر إيفرتون بـ6 نقاط عن آرسنال صاحب المركز السابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

وسيلعب إيفرتون أيضا على أرضه مع أستون فيلا وبورنموث المهددان بالهبوط.

وظهر إيفرتون لآخر مرة في أوروبا في موسم 2017-2018 وخرج آنذاك من دور المجموعات في الدوري الأوروبي