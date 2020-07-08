رياضة | زفيريف يرفض في البطولة الاستعراضية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زفيريف يرفض في البطولة الاستعراضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم الأربعاء، إنه لن يشارك في البطولة الاستعراضية التي تقام الاسبوع المقبل في العاصمة الألمانية برلين، مفضلا التركيز على التدريبات بينما أكد على خوضه فترة تجريبية مع الإسباني ديفيد فيرير كمدير فني له .

وأضاف زفيريف عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور"إنستجرام": "اتخذت قراري بالبقاء والتدريب مع فريقي، وعدم المشاركة في أي منافسات يتم تنظيمها في الوقت الحالي. ليس شيئا لطيفا تفويت فرصة المشاركة في حدث يقام في الوطن لكنني سأعود".

وتابع زفيريف أنه سوف يخوض فترة تجريبية مع فيرير الذي أنهى مسيرته العام الماضي، عقب الخسارة أمام زفيريف في العاصمة الإسبانية مدريد، وبدأ الثنائي في التدريب معا يوم الاثنين الماضي في مونت كارلو.

وكان زفيريف تعرض لانتقادات عديدة لمشاركته في بطولة "أدريا تور" المشؤومة، والتي نظمها المصنف أول عالميا نوفاك ديوكويتش، وكذلك لمشاركته في حفل ظهرت لقطات له بدون موعد تسجيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لاحق .

وأقيمت المنافسات في العاصمة الصربية بلجراد وزردار في كرواتيا، مع وجود جماهير وسط تخفيف للقيود المفروضة لمكافحة كورونا، كما شوهد اللاعبون وهم يحتفلون مع عدم الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.واظهرت الاختبارات إصابة أربعة لاعبين من بينهم ديوكوفيتش بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد زفيريف، اليوم الأربعاء، أن الفحص الثالث الذي خضع له جاءت نتيجته سلبية، مثل الاختبارين السابقين.

وتلقى زفيريف وديوكوفيتش، الدعم من النمساوي دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميا، والذي شارك أيضا في منافسات بلجراد.

وقال ثيم في تصريحات لصحيفة "بايبر دير ستاندارد" النمساوية زفيريف: "يتم معاملته مثل تلميذ ، بالطبع أخطا لكنني لا أفهم لماذا يتدخل الجميع في الأمر الآن".

واعترف ثيم بارتكاب أخطاء أيضا، لكنه أكد أن ديوكوفيتش لم يخالف أي قواعد فيما يتعلق بتنظيم هذا الحدث.

لكن الأسترالي نيك كيريوس أبدى غضبه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حيث قال: " هذا يبدو أشبه بالمزحة (ثيم وزفيريف وديوكوفيتش) اثنان منهما يحتفلان خلال وباء عالمي، الناس يفقدون أرواحهم وأرواح من يحبون وأصدقائهم، وثيم يدافع عن الخطأ