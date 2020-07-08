رياضة | الإصابة تبعد نجم توتنهام عن مباراة بورنموث

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإصابة تبعد نجم توتنهام عن مباراة بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب ديلي آلي، نجم نادي توتنهام هوتسبير، عن مباراة فريقه ضد بورنموث، والتي ستجمع الفريقين غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القم، وذلك بسبب الإصابة التي يُعاني منها في عضلات الفخد.

وغاب آلي عن مباراة انتهت بفوز توتنهام 1-0 على إيفرتون الإثنين الماضي، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الجاهزية قبل مواجهة بورنموث صاحب المركز قبل الأخير وبفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي افتراضي اليوم الأربعاء: "هذه إصابة بسيطة لكنه غير جاهز لمباراة الغد، إنه يملك تاريخاً سيئاً من إصابات عضلات الفخذ الخلفية لذا يجب عليه التحلي بالحذر، لا يمكن المخاطرة عندما يعاني من مشكلة بسيطة".

وعوقب إيريك داير لاعب توتنهام بالإيقاف 4 مباريات إلى جانب تغريمه بعد شجار مع مشجع عقب خسارة الفريق اللندني بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي في مارس (آذار) الماضي.