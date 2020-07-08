رياضة | في غياب حجازي.. وست بروميتش يفوز على ديربي كاونتي 2-0 ويقترب من البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في غياب حجازي.. وست بروميتش يفوز على ديربي كاونتي 2-0 ويقترب من البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق وست بروميتش ألبيون، في تحقيق انتصار هام وثمين على ضيفه دربي كاونتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب ذا هاوثرنس.

وسجل هدفا المباراة جرادي ديانجانا ودارا أوشيه في الدقائق 11 و77.

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وغاب أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ومنتخب مصر عن اللقاء بعدما طُرد المباراة الماضية عقب حصوله على إنذارين.

وبتلك النتيجة يتصدر وست بروميتش جدول الترتيب برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه ليدز يونايتد وللأخير لقاء أقل، فيما تجمد رصيد دربي كاونتي عند 61 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ويبتعد عن كارديف صاحب المركز السادس بثلا ث نقاط.