رياضة | أزمة كبرى تواجه الوداد قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى تواجه الوداد قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت بعض التقارير الصحفية المغربية، عن مدى جاهزية فريق الوداد المغربى منافس الأهلى فى دور قبل النهائى بدورى أبطال إفريقيا، المقرر له سبتمبر المقبل،

وأشار موقع "le 360" المغربى ارتفاع اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق الذى انطلق قبل 3 أيام بمدينة أغادير، إلى 4 لاعبين، ويخوض الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لاستئناف دورى المحترفين المغربى، ومواجهة الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف الموقع المغربي: أمين تيغزوى، محمد الناهيرى، وسفيان كركاش، وأشرف دارى، غابوا لأسباب مختلفة، حيث رفض الناهيرى الانتظام فى المعسكر، حتى يتم تجديد تعاقده الذى انتهى فى 30 يونيو الماضى، بينما سفيان كركاش عالق فى بلجيكا، منتظرا استئناف الرحلات الجوية لكى يعود للمغرب، ويغيب أشرف دارى بسبب خضوعه لعملية جراحية، فى وقت سابق.