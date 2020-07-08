رياضة | كوكا يواصل التألق ويسجل هدفين في مرمى أريس بالدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكا يواصل التألق ويسجل هدفين في مرمى أريس بالدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي أوليمبياكوس اليوناني، فريقه للفوز على نادي أريس سالونيكا، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، والذي انتهى بالفوز بنتيجة 4/2.

وواجه أوليمبياكوس مضيفه أريس في الجولة السابعة من دوري السوبر اليوناني، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم.

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وتمكن كوكا من تسجيل هدفين خلال أحداث المباراة، حيث سجل الهدف الثاني في آخر دقائق الشوط الأول، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وتخوض الأندية الستة منافسات الدور الفاصل من الدور الفاصل من الدوري اليوناني، حيث يتصدر أوليمبياكوس الجدول برصيد 85 نقطة، مقابل 38 نقطة لنادي أريس صاحب المركز الخامس.

وسبق لكوكا وأن سجل هدفين في مرمى كريت، في الجولة الخامسة.