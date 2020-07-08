رياضة | هل يرحل دي بروين إلى ريال مدريد؟.. وكيله يُجيب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل دي بروين إلى ريال مدريد؟.. وكيله يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى باتريك دي كوستر، وكيل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، رحيل اللاعب عن صفوف السماوي.

وقال دي كوستر في تصريحات لصحيفة ذا صن "رحيل دي بروين عن السيتي؟ ما زال لديه عقد مدته 3 سنوات مع فريق من الكبار، ويتواجد في ناد ومدينة يشعر معهما بالارتياح والتقدير، بالطبع هناك اهتمام من أندية أخرى بالحصول على دي بروين، لكنه لا يفكر في الانتقال الآن، و90% مما يقال عنه مجرد هراء".

وأضاف "هناك دائمًا اهتمام غير رسمي بأي لاعب جيد في عالم كرة القدم، سواء كان هذا دي بروين أو ميسي أو كريستيانو أو جريزمان".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير زعمت أن دي بروين قد يرحل عن المان سيتي، إذا تأكد عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.