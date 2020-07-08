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رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي ضد برايتون في البريميرليج

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل الرسمي ضد برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون. 

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - ويليامز. 

خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - نابي كيتا. 

خط الهجوم : محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - اوكسليد تشامبرلين. 

وكان قد توج فريق ليفربول بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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