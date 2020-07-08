رياضة | عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، استدعاء خاص إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق بشأن اعتداء السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر على مواطن إفريقي.

واعتدى بادجي على المواطن الإفريقي، خلال مشاركته في مباراة كرة خماسية في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر، قبل تدخل أمن الحي وأنه الأزمة.

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وشارك بادجي مع مجموعة من أصدقائه في مباراة كرة خماسية أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ونشب خلاف بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس ليقوم اليو بادجي بالتعدي عليه بالضرب المبرح.

وكلفت لجنة التخطيط، مدير الكرة بضرورة إعداد تقرير وملف كامل عن الواقعة تمهيدًا لتقديمه إلى محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل مجلس الإدارة للإشراف على كرة القدم.

كما قررت اللجنة، خضوع عبدالحفيظ للمسائلة أمام اللجنة حول كيفية السماح للاعب بالمشاركة في مباراة كرة خماسية في وقت متأخر، رغم عودة الفريق للتدريبات الجماعية.