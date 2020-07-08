رياضة | بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير صلاح محسن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير صلاح محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار داخل صفوف سموحة، لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ترحيبه باستمرار اللاعب في إعارته لفترة أخرى، من أجل اكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركات الأساسية.

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وكان مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، جددوا مفاوضاتهم مع إدارة النادي الأهلي، من أجل إستمرار اللاعب بالموسم الجديد.

ويرغب سموحة، في إستمرار صلاح محسن لاعب الأهلي بالموسم المقبل، خاصةً مع ترحيب اللاعب لتمديد تعاقده لموسم آخر..

ويعد اللاعب، هو أحد أهم أسلحة حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري، منذ توليه المسئولية الفنية وأعرب عن سعيه للاحتفاظ بخدماته أطول فترة ممكنة.