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رياضة | زيدان يستبعد نجم ريال مدريد من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يستبعد نجم من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الثاني ضمن التحضيرات لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة 35 من عمر الليجا.

وشارك البلجيكي إيدين هازارد، في جزء من المران الجماعي، وقام بعمل خاص في صالة الألعاب ، نظرًا لوجود آلام في كاحله.

وبحسب صحيفة «ماركا»، فإنه من غير المرجح أن يُشارك هازارد ضد ألافيس، والذي غاب عن آخر مباراتين أمام خيتافي وأتلتيك بيلباو.

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وأضافت الصحيفة: «لا يريد المدير الفني زيدان ولا اللاعب المخاطرة، خاصة وأنه تعرض لإصابة قوية في كاحله قبل فترة التوقف وخضع لعملية جراحية ولا يريد حدوث انتكاسة».

وفي سياق منفصل، بدأ ناتشو، العمل على العشب، بالقيام بتدريبات فردية، لكنه لن يشارك ضد ألافيس.

وشهد المران، قيام اللاعبين بسلسلة من التدريبات البدنية، ثم تدريبات الاستحواذ والضغط، واختتم المران بتسديدات على المرمى ومباريات مصغرة.

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