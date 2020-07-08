كوكا يتألق ويسجل ثنائية لأولمبياكوس في الدوري اليوناني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري أحمد حسن «كوكا» لاعب أولمبياكوس اليوناني هدفين في مرمى فريق أريس في الجولة الـ33 من الدوري اليوناني، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1.
جاء هدف النجم المصري الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، وأضاف كوكا الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 65.
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