شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يتألق ويسجل ثنائية لأولمبياكوس في الدوري اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري أحمد حسن «كوكا» لاعب أولمبياكوس اليوناني هدفين في مرمى فريق أريس في الجولة الـ33 من الدوري اليوناني، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1.

جاء هدف النجم المصري الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، وأضاف كوكا الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 65.