شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة «الشيخ زايد».. تحقيق وغرامة مالية على لاعب الأهلي أليو بادجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قرر تحويل اللاعب أليو بادجي إلى التحقيق بعد واقعة تعديه على مواطن أفريقي بمدينة الشيخ زايد.

وترددت أنباء عن تعدي السنغالى أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلى، الأربعاء، على شخص أفريقي خلال خوضهما مباراة كرة قدم خماسية كان يخوضها مهاجم الشياطين الحمر بجوار محل سكنه في مدينة الشيخ زايد.

وأكد المصدر أن «عبدالحفيظ» قرر تحويل اللاعب إلى التحقيق وتغريمه ماليًا بعد علمه بهذه الواقعة.