شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، التشكيل الأساسي لمواجهة برايتون، مساء الأربعاء، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان في الجولة الرابعة والثلاثين، في معقل برايتون.

ويتكون التشكيل من: أليسون، أرنولد، جوميز، فان دايك، ويليامز، هندرسون، فينالدوم، كيتا، تشامبرلين، محمد صلاح، فيرمينو.