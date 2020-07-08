شكرا لقرائتكم خالد قمر: لو الأهلى طلبنى سأوافق رغم زملكاويتى بعد موافقة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى المعار من الزمالك، أنه سوافق على الانتقال إلى النادى الأهلى حال تقديمه طلب بعد موافقة نادى الاتحاد.

وقال خالد قمر في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء خاص" المذاع على قناة أون تايم سبورت: لو الأهلى طلب ضمى سأوافق رغم زملكاويتى بعد موافقة الاتحاد الذى ارتاح نفسيا داخله.

وأوضح مهاجم الاتحاد: عقدى ينتهى مع الاتحاد السكندرى بعد موسمين ولكن باقى لحد ما أبطل أو يقولولى متشكرين يا خالد لأن برتاح في الاتحاد وجالى أكثر من عرض للرحيل عن سيد البلد ولكن أنا مبسوط هنا.

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وكشف مهاجم الاتحاد: عمرى ما هكون في الزمالك زى ما كنت في الشرطة أو الاتحاد السكندرى دى مسألة "أعتاب".

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: أحمد سليمان أول من كلمنى للانتقال للزمالك وفضلته على الأهلى وانبى، وأتوقفت 6 أشهر بعد التوقيع للأهلى قبل الانضمام للزمالك.

وأوضح خالد قمر، كان عندى تحدى أخد بطولات مع الزمالك في فترة تتويج الأهلى بكل شيء، ولكن اشتركت في مركز غير مركزى مع الزمالك طوال الموسم، بالإضافة إلى رحيل فيريرا وكانت خسارة له ولنا لأنه أي بطولة بيدخلها بيعرف يخدها، ودورى 2015 هو الأغلى في مسيرتى.

وكشف خالد قمر: "مع عودة الدورى واستكماله لأنه ده حقنا بعد الفترة الكبيرة التي جلسنا فيها في المنزل بسبب كورونا، ولو حاولوا يأجلوا الدورى إحنا مش هنرضى".