شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلي يجتازون القياسات البدنية قبل استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق كرة القدم الاول بالنادى الاسماعيلى تدريباته اليومية استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية .. وبدأ المران بمحاضرة من المدير الفنى ” ديديه جوميز ” حث فيها الجميع على بذل الجهد المضاعف حتى استعادة اللياقة البدنية والمستوى المفنى المطلوب فى اقرب وقت ، ثم أدى الفريق تدريبات بدنية حرص فيها الجهاز الفنى على اجراء اختبارات لقياس مستوى اللياقة البدنية لجميع اللاعبين للإطمئنان على البرنامج الذى تم إعداده من قبل الجهاز الفنى مسبقا ، ظهر فيها ان المستوى البدنى لجميع اللاعبين جيد للغاية .

وانتقل اللاعبون بعدها للتدريبات الفنية حرص فيها الجهاز الفنى على تنمية مهارة التسليم والتسلم والتحرك بكرة وبدون الكرة وتدريبات على التسديد من مسافة بعيدة .. وشهد المران تدريبات قوية لرباعى حراسة تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير . ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ويبذل مسئولو النادى الإسماعيلى جهودًا كبيرة فى سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كل من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب.

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وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.