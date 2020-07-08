شكرا لقرائتكم غدا.. مجلس الزمالك يجتمع لبحث الملفات المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، جلسة في منزله غدا في الثانية ظهرا لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بالنادي وفريق الكرة وفي مقدمتها ملف لقب نادي القرن الافريقي واخر المستجدات في الملف قبل ارساله الي المحكمة الرياضية الدولية، فيما حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على القيام بجولة اليوم داخل مقر النادي لمتابعة كافة الأمور الإدارية بالنادي، وتابع رئيس النادي عملية تجديد الاشتراكات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية بالنادي لمواجهة فيروس كورونا و التباعد بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم.

وكان رئيس الزمالك قد عقد اجتماعًا أمس مع الشركة المصرية التى ستتولى إنشاء فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر وستاد النادى، حيث شهدت الجلسة حضور مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى.

وشهدت الجلسة بين مجلس الزمالك والشركة المصرية التى ستتولى تنفيذ فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر، والاستاد استعراض الرسم التوضيحى لفرع النادى الجديد ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادى والشركة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، حيث تُعد هذه هى الجلسة الرابعة التى تعقد مع مسئولى الشركة فى الفترة الأخيرة.

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وعرضت قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوى أمس الماكيت الخاص باستاد الزمالك الجديد، الذى تم عرضه على مجلس إدارة النادى الأبيض تمهيدًا لبدء العمل فيه، واستعرضت الشركة المنفذة لفرع الزمالك بفرع 6 أكتوبر ماكيت خاص بالمنشآت التى سيتم تصميمها من ملاعب لمختلف الألعاب وفندق ومناطق ترفيهية ومناطق اجتماعية وحدائق وصالات رياضية.