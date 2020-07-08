غدا.. مجلس الزمالك يجتمع لبحث الملفات المفتوحة

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جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، جلسة في منزله غدا في الثانية ظهرا لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بالنادي وفريق الكرة وفي مقدمتها ملف لقب نادي القرن الافريقي واخر المستجدات في الملف قبل ارساله الي المحكمة الرياضية الدولية، فيما حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على القيام بجولة اليوم داخل مقر النادي لمتابعة كافة الأمور الإدارية بالنادي، وتابع رئيس النادي عملية تجديد الاشتراكات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية بالنادي لمواجهة فيروس كورونا و التباعد بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم.
وكان رئيس الزمالك قد عقد اجتماعًا أمس مع الشركة المصرية التى ستتولى إنشاء فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر وستاد النادى، حيث شهدت الجلسة حضور مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى.
وشهدت الجلسة بين مجلس الزمالك والشركة المصرية التى ستتولى تنفيذ فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر، والاستاد استعراض الرسم التوضيحى لفرع النادى الجديد ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادى والشركة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، حيث تُعد هذه هى الجلسة الرابعة التى تعقد مع مسئولى الشركة فى الفترة الأخيرة.
وعرضت قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوى أمس الماكيت الخاص باستاد الزمالك الجديد، الذى تم عرضه على مجلس إدارة النادى الأبيض تمهيدًا لبدء العمل فيه، واستعرضت الشركة المنفذة لفرع الزمالك بفرع 6 أكتوبر ماكيت خاص بالمنشآت التى سيتم تصميمها من ملاعب لمختلف الألعاب وفندق ومناطق ترفيهية ومناطق اجتماعية وحدائق وصالات رياضية.
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