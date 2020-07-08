شكرا لقرائتكم تداول عملات ورقية مدون عليها: الزمالك نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لعملات ورقية مدون عليها الزمالك نادى القرن الحقيقى، وحددت لجنة ملف نادى القرن فى الزمالك، 3 خطوات من أجل تصعيد الشكوى الخاصة بقضية نادى القرن حيث جاءت أولى الخطوات بأن يتم تقديم شكوى أولاً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم حال رفضها سيتم تصعيد المسألة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ثم تأتى الخطوة الأخيرة بتقديم الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية، وشكل الزمالك لجنة تضم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة هانى زاده وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف إلى جانب محمد بيومى خبير اللوائح من أجل تحريك دعوى بشأن أحقية نادى الزمالك فى الحصول على لقب نادى القرن.

وأوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه سيتم الانتهاء من ملف نادى القرن خلال الأسبوع الجارى، لتقديم قضية بشأن أحقية نادى الزمالك فى الحصول على لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى مطلع القرن الجارى، حيث ترى إدارة النادى الأبيض أنهم الأحق بهذا اللقب نظرًا لأن الزمالك كان أكثر تتويجًا بالبطولات من الأهلى وقت توقيت إعلان الجائزة، ليقوم مسئولو الزمالك باستقدام محامٍ إيطالى من أجل تقديم الشكوى فى تلك القضية.

Advertisements

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور جلسة الأسبوع الحالى مع لجنة ملف نادى القرن، من أجل مراجعة كافة أوراق القضية وفحصها قبل إرسالها إلى المحامى الإيطالى لتحريك الدعوى بصورة رسمية، خاصة إن إدارة الأبيض قد أوضحت إنها سوف تستمر فى القضية إلى النهاية لحين الحصول على حكما لصالح النادى أو برفض الدعوى.

وقامت إدارة الزمالك بتعليق لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، وتحركت إدارة الزمالك لرفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والفيفا والمحكمة الرياضية بشأن أحقيقة النادى فى اللقب وسط تحرك الأهلى لمقاضاة الزمالك بشأن استخدام شعار نادى القرن.