شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يرسل التصنيف الجديد للأندية إلي اللجنة الأولمبية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو اتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، التصنيف الجديد للأندية إلي اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية خلال شهر أغسطس المقبل، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة، وتضمن التصنيف الجديد للاتحاد وجود 52 نادي لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 20 مركز شباب.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة المؤقتة فى اجتماعها السبت الماضى استئناف مسابقات الموسم الحالى 15أغسطس على أن تنتهى المنافسات يوم 14 سبتمبر المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

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وعقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعا مع ممثلى أندية دورى الممتاز للسيدات لمناقشة تصور عودة المسابقة بعد قرار عودة مسابقات اللعبة بدءا من 15 أغسطس المقبل .

وتعقد اليوم، الاثنين، اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعا مع ممثلى أندية دورى الممتاز للسيدات لمناقشة تصور عودة المسابقة بعد قرار عودة مسابقات اللعبة بدءا من 15 أغسطس المقبل .