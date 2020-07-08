شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكى: إصابة الصليبى سبب غيابى وهجوم مصر بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن مكى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إنه سعيد بعودة الدوري ورجوع الحياة لطبيعتها، موضحا أنه أول مرة في حياته تتوقف الكرة كل تلك الفترة.

وتحدث مكى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 على فريقه قائلا :" سموحة فريق كبير،ولديه استقرار إداري، وأفضل جهاز فني، بالتأكيد سنسعى للحصول على مركز متقدم في بطولة الدوري".

تابع مكى:" العودة للمشاركة أساسيا مع سموحة تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري وإصابتى بقطع في الرباط الصليبي، تسببت في ابتعادي خلال الفترة الأخيرة عن المشاركة بشكل أساسي".

أكد مكى أن المنتخب المصري لا يعاني من نقص اللاعب المهاجم في مركز 9 موضحا :" المنتخب كان لديه باسم مرسي، وعمرو جمال، وتواجدت معهما، ولكن الإصابة أبعدتنا عن المشاركة".

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واختتم: "لا نعاني حاليا من النقص في ذلك المركز لتواجد مصطفى محمد، وصلاح محسن، وحسام حسن".