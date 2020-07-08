شكرا لقرائتكم خالد قمر: عمرى ما هكون في الزمالك زى ما كنت في الشرطة دى "أعتاب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى المعار من الزمالك، أنه من الصعب تقديم نفس مستواه في الزمالك مثل ما كان يقدمه في اتحاد الشرطة والاتحاد السكندرى.

وقال خالد قمر في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء خاص" المذاع على قناة أون تايم سبورت: عمرى ما هكون في الزمالك زى ما كنت في الشرطة أو الاتحاد السكندرى دى مسألة "أعتاب".

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: أحمد سليمان أول من كلمنى للانتقال للزمالك وفضلته على الأهلى وانبى، وأتوقفت 6 أشهر بعد التوقيع للأهلى قبل الانضمام للزمالك.

Advertisements

وأوضح خالد قمر، كان عندى تحدى أخد بطولات مع الزمالك في فترة تتويج الأهلى بكل شيء، ولكن اشتركت في مركز غير مركزى مع الزمالك طوال الموسم، بالإضافة إلى رحيل فيريرا وكانت خسارة له ولنا لأنه أي بطولة بيدخلها بيعرف يخدها، ودورى 2015 هو الأغلى في مسيرتى.

وكشف خالد قمر: "مع عودة الدورى واستكماله لأنه ده حقنا بعد الفترة الكبيرة التي جلسنا فيها في المنزل بسبب كورونا، ولو حاولوا يأجلوا الدورى إحنا مش هنرضى".

وأضاف مهاجم الاتحاد، أن ثنائى الاتحاد المصاب بفيروس كورونا في حالة جيدة وقريبان من العودة ونتواصل دائما معهما وخلال فترة قليلة سيعودوا للتدريبات.