شكرا لقرائتكم أحمد حسن ومحافظ الجيزة يشاركان فى مبادرة دراجتك صحتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد حسن عميد لاعبى العالم ومحافظ الجيزة، فى مبادرة دراجتك صحتك التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ، وقال الصقر إن الدراجة مهمة للمسئولين فى اوربا حيث يستخدمها بعضهم كوسيلة مواصلات ، كما أن دعوة وتشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسى للناس على استخدام الدراجة يدل على أهميتها وكذلك دورها فى تحسين المزاج وفائدة لصحة الإنسان.

أحمد حسن Advertisements ويعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مؤتمر بمركز التعليم المدنى بالجزيرة عن تفاصيل مبادرة (دراجتك صحتك) وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين. وفي هذا الصدد اوضح وزير الرياضة أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، حيث سيتم اتاحة الدراجات للجمهور بسعر اقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد، لافتا الى ان الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في اطار خطة الدولة للتعايش مع ازمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى ، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط. وتعتبر مبادرة "دراجتك .. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعاً للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن ومحافظ الجيزة يشاركان فى مبادرة دراجتك صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.