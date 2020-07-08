شكرا لقرائتكم خالد قمر: عودة الدورى دا حقنا.. ومفيش مهاجم خد فرصة بعد متعب وعمرو زكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى المعار من الزمالك، أنه مع عودة الدورى واستكماله بعد المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية.

وقال خالد قمر في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء خاص" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "مع عودة الدورى واستكماله لأنه ده حقنا بعد الفترة الكبيرة التي جلسنا فيها في المنزل بسبب كورونا، ولو حاولوا يأجلوا الدورى إحنا مش هنرضى".

وأضاف مهاجم الاتحاد، أن ثنائى الاتحاد المصاب بفيروس كورونا في حالة جيدة وقريبان من العودة ونتواصل دائما معهما وخلال فترة قليلة سيعودوا للتدريبات.

وأوضح خالد قمر، أن كل المهاجمين في مصر من بعد اعتزال متعب وعمرو زكى مش بياخدوا فرصة في المنتخب، لأنهم بيروحوا ومش بيلعبوا غير مباراة أو اتنين، فلازم ناخد الفرصة علشان نثبت نفيسنا.

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وأوضح خالد قمر، كنت مهاجم مصر في عهد شوقى غريب لأنه منحنى الفرصة كاملة من اتحاد الشرطة، والميزة أن شوقى غريب ضم لاعبين من كل الأندية على عكس ما يحدث هذه الأيام.

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: هدفى في منتخب تشيلى هو الأفضل والأغلى في تاريخى، وتعرضت للظلم في المنتخب الموسم الماضى لأنى كنت هداف مصر كلها بـ21 هدفا.

وأكد خالد قمر، أن مصطفى محمد قادر على قيادة المنتخب الفترة المقبلة ولديه كل مقاومات النجاح وجسمه مساعدة، وعليه التركيز في الكورة فقط ولا يسمع للانتقادات.